Ocean Plaza відкрили після аварії

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza знову відкрив свої двері для відвідувачів після аварії, яка відбулася 13 січня.

Ocean Plaza відновив свою роботу о 12.00 16 січня.

– Перший та другий поверх працюють в звичайному режимі, деякі магазини та ресторани на 0 та -1 поверхах тимчасово закриті, просимо вибачити за незручності, – йдеться у повідомленні прес-служби ТРЦ.

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Торговельно-розважальний центр був зачинений 14 і 15 січня через проведення робіт з усунення наслідків затоплення та перевірки комунікації.

Ремонтні роботи з усунення аварії тепломережі завершили 15 січня, після чого почалося відновлення асфальту біля Ocean Plaza.

До слова, в ніч з 15 на 16 січня комунальні служби Києва завершили ремонтні роботи біля Ocean Plaza і зняли обмеження на рух вулицею Антоновича.

Джерело: Ocean Plaza