Офис генпрокурора предлагает увеличить площадь камер в СИЗО

16 января Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к Министру юстиции Денису Малюське и призвал изменить некоторые нормы в уголовном законодательстве. В частности, касательно деятельности мест заключения.

– Указанные документы не соответствуют европейским нормам и не учитывают практику Европейского суда по правам человека, – отметил генпрокурор.

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Генеральный прокурор предложил следующее:

расширить и конкретизировать аспекты реформы пенитенциарной системы, используя международные стандарты;

увеличить нормы площади для заключенных под стражу с 2,5 кв м на человека до 4 кв м;

проверить, соблюдены ли права осужденных на труд и его надлежащей оплаты;

рассмотреть проблему исполнения судебных решений.

Руслан Рябошапка напомнил, что за последние несколько лет своевременно не было выполнено более 800 приговоров судов.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут появиться частные СИЗО.