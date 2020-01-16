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Факти / Україна / Політика

Офіс генпрокурора пропонує збільшити площу камер у СІЗО

16 січня Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звернувся до Міністра юстиції  Дениса Малюськи і закликав змінити деякі норми у кримінальному законодавстві. Зокрема ті, що стосуються діяльності місць ув’язнення.

– Зазначені документи не відповідають європейським нормам та не враховують практику Європейського суду з прав людини, – зазначив генпрокурор.

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Генеральний прокурор запропонував наступне:

  • розширити та конкретизувати аспекти реформи пенітенціарної системи, посилаючись на міжнародні стандарти;
  • збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв м на особу до 4 кв м;
  • перевірити, чи дотримані права засуджених на працю та її належної оплати;
  • розглянути проблему виконання судових рішень.

Руслан Рябошапка нагадав, що за останні кілька років своєчасно не було виконано більш як 800 вироків судів.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть з’явитися приватні СІЗО.

Джерело: Офіс генпрокурора

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