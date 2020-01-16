Офіс генпрокурора пропонує збільшити площу камер у СІЗО

16 січня Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звернувся до Міністра юстиції Дениса Малюськи і закликав змінити деякі норми у кримінальному законодавстві. Зокрема ті, що стосуються діяльності місць ув’язнення.

– Зазначені документи не відповідають європейським нормам та не враховують практику Європейського суду з прав людини, – зазначив генпрокурор.

Читайте: Били та звʼязували скотчем: Денісова про придушення бунту в СІЗО Кропивницького

Генеральний прокурор запропонував наступне:

розширити та конкретизувати аспекти реформи пенітенціарної системи, посилаючись на міжнародні стандарти;

збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв м на особу до 4 кв м;

перевірити, чи дотримані права засуджених на працю та її належної оплати;

розглянути проблему виконання судових рішень.

Руслан Рябошапка нагадав, що за останні кілька років своєчасно не було виконано більш як 800 вироків судів.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть з’явитися приватні СІЗО.