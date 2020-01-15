Після аварії біля Ocean Plaza вулицею Антоновича відновили рух

Біля Ocean Plaza після аварії комунальники закінчили ремонтні роботи, ліквідували пошкодження трубопроводу і відновили рух вулицею Антоновича.

Раніше генеральний директор Київавтодору Олександр Густєлєв повідомляв, що на місці аварії встелять два шари покриття, використовуючи високоякісний полімерасфальтобетон.

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Нагадаємо, 13 січня біля Ocean Plaza на вулиці Антоновича стався прорив тепломережі. Внаслідок цього ТРЦ залило окропом, семеро людей госпіталізували.

Рух транспорту вулицею Антоновича був повністю перекритий, тролейбуси та автобуси змінили маршрути.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статею про порушення правил безпечної експлуатації будівель.