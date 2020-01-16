Тогда я полный “профан” в экономике: Гончарук ответил “врагам” Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что работе президента и правительства мешает много людей, но у них ничего не получится.

– Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки, – написал он на своей странице в социальной сети Telegram.

Премьер напомнил, что главной целью нового Кабмина является “перезагрузка страны”, в которой не должно быть “схематозов” и договорняков.

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– Борьба продолжается и я уверен в нашей победе! – написал Гончарук.

Глава Кабмина также рассказал, что в Украине укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие $25 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 млрд. Резко снизилась инфляция до 4,1%, добавил он.

– Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан” в экономике, – заявил Гончарук.

Напомним, ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы премьер не лучшим образом отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском и признается, что плохо разбирается в экономике.

В пресс-службе Кабмина заявили, что не владеют информацией о достоверности этих аудиозаписей.