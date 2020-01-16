Тоді я повний “профан” в економіці: Гончарук відповів “ворогам” Кабміну

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що роботі президента та уряду заважає багато людей, але у них нічого не вийде.

– Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки, – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram.

Прем’єр нагадав, що головною метою нового Кабміну є “перезавантаження країни”, в якій не повинно бути “схематозів” і договірняків.

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– Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі! – написав Гончарук.

Голова Кабміну також розповів, що в Україні зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять $25 млрд. Приплив прямих іноземних інвестицій до країни зріс до $2,5 млрд. Різко знизилась інфляція до 4,1%, додав він.

– Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан” в економіці! – заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито прем’єр не найкращим чином відгукується про президента України Володимира Зеленського і зізнається, що погано розбирається в економіці.

У прес-службі Кабміну заявили, що не володіють інформацією про достовірність цих аудіозаписів.