В ближайшие несколько лет экономика будет стремительно расти – Гончарук

Правительство Украины хорошо понимает, как нужно развивать экономику в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
– Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план, – сказал он.
Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет, добавил Гончарук.
Среди двух приоритетных задач Кабмина в финсекторе премьер назвал удешевление кредитов и расширение доступности финансовых услуг.
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Первым шагом к дешевым кредитам будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, добавил Гончарук.
– Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача №2, – пояснил Гончарук.
Напомним, с 1 февраля стартует программа дешевых кредитов для поддержки микро- и малого бизнеса.