В ближайшие несколько лет экономика будет стремительно расти – Гончарук

Правительство Украины хорошо понимает, как нужно развивать экономику в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план, – сказал он.

Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет, добавил Гончарук.

Среди двух приоритетных задач Кабмина в финсекторе премьер назвал удешевление кредитов и расширение доступности финансовых услуг.

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Первым шагом к дешевым кредитам будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, добавил Гончарук.

– Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача №2, – пояснил Гончарук.

Напомним, с 1 февраля стартует программа дешевых кредитов для поддержки микро- и малого бизнеса.