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Факты / Украина / Бизнес и финансы

2 млрд грн на кредиты для бизнеса – Рада поддержала законопроект

Правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

– Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом – 261 голос ЗА!

Это – деньги для правительственной программы доступных кредитов для микро- и малого бизнеса по инициативе президента и правительства, – сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы.

– Главное – программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, и не искать лучшей судьбы за рубежом, – отметил Гончарук.

Ранее Гончарук рассказал, как снизятся ставки по кредитам в 2020 году.

Источник: Алексей Гончарук

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