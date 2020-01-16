PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У найближчі кілька років економіка стрімко зростатиме – Гончарук

Уряд України добре розуміє, як потрібно розвивати економіку в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план, – сказав він.

Макроекономічна ситуація дозволяє економіці України стрімко зростати у найближчі кілька років, додав Гончарук.

Серед двох пріоритетних завдань Кабміну у фінсекторі прем’єр назвав здешевлення кредитів і розширення доступності фінансових послуг.

Читайте: Тоді я повний “профан” в економіці: Гончарук відповів “ворогам” Кабміну

Першим кроком до дешевих кредитів буде запуск кредитної програми для малого бізнесу з 1 лютого, додав Гончарук.

– Збільшити ринок, залучити максимальну кількість людей – це завдання №2, – пояснив Гончарук.

Нагадаємо, з 1 лютого стартує програма дешевих кредитів для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка