Україна в ТКГ наполягає на повторній верифікації відведених озброєнь

Тристороння контактна група за результатами засідання 16 січня відзначила взаємні кроки України та РФ в рамках виконання домовленостей лідерів країн нормандської четвірки щодо обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

Водночас українська сторона наголошує на тому, що безпекова ситуація на Донбасі лишається напруженою – тривають обстріли, є загиблі та поранені.

– Саме вирішення безпекових проблем – головне в порядку денному. Українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання, – повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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За її словами, Україна також запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону для забезпечення дієвого моніторингу на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ.

У безпековий підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генштабом ЗСУ.

Факти ICTV раніше писали про те, що Україна готує нові списки для обміну полоненими.

Джерело: Дарка Оліфер