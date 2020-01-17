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Факты / Украина / Политика

Прослушивание Гончарука: СБУ возбудила уголовное дело

СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука во время совещания.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии Украинским новостям.

– Да, дело открыли, – сказал Рябошапка.

Читайте: Гончарук написал заявление об отставке

По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Ранее Зеленский дал полиции две недели для установления всех причастных к записям Гончарука.

Источник: Українські новини

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