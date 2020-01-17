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Прослуховування Гончарука: СБУ відкрила кримінальну справу

СБУ відкрила кримінальну справу через прослуховування у кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука під час наради.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка у коментарі Українським новинам.

– Так, справу відкрили, – сказав Рябошапка.

Читайте: Гончарук написав заяву про відставку

За його словами, справу розслідує СБУ, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою.

Раніше Зеленський дав поліції два тижні для встановлення всіх причетних до записів Гончарука.

Джерело: Українські новини

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