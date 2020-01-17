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Факты / Украина / Политика

Зеленский дал полиции две недели для установления всех причастных к записям Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьера Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

Соответствующее задание Глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

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– Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы премьер не лучшим образом отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском и признается, что плохо разбирается в экономике.

Утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Офис президента

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