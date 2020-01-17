Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому.

Он добавил, что передал его на рассмотрение главы государства вместе с правом внесения в Верховную Раду.

– В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером, – написал Гончарук.

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Премьер-министр также заявил о том, что пришел на должность для того, чтобы выполнять программу президента, который имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды.

Член партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что не будет давать комментарии до решения президента по данному вопросу.

К слову, Давид Арахамия рассказал, что аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука являются нарезкой отдельных фраз.

Источник: Алексей Гончарук