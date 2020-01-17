Назначение Шмыгаля вице-премьером: на сайте Рады появился проект постановления

Проекты постановлений о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьером-министром развития громад и территорий и увольнении Алены Бабак зарегистрированы в Верховной Раде.

Инициатором проектов является Андрей Клочко, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

В частности, в постановлении №2767 предлагается поддержать увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий.

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В другом документе – №2768 – назначить Дениса Шмыгаля вице-премьером-министром развития громад и территорий.

Ранее профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак.