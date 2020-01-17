Призначення Шмигаля віце-прем’єром: на сайті Ради з’явився проект постанови

Проекти постанов про призначення Дениса Шмигаля віце-прем’єром-міністром розвитку громад і територій та звільнення Олени Бабак зареєстровані у Верховній Раді.

Ініціатором проектів є Андрій Клочко, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зокрема, в постанові №2767 пропонується підтримати звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій.

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В іншому документі – №2768 – призначити Дениса Шмигаля віце-прем’єром-міністром розвитку громад і територій.

Раніше профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад та території, а також звільнити з посади Олену Бабак.