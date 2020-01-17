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Факты / Украина / Политика

Зарплата чиновников в 16 тыс. грн это неуважение к государству – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что зарплата чиновников в размере 16 тыс. грн является неуважением к государству.

– Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, в том числе, чиновников, и всего остального, – сказал Пристайко.

Чиновник отмечает, что эту проблему рано или поздно придется решить, потому что дисбаланс в оплате труда – это важный вопрос.

– Оклады министров в 16 тыс. грн является неуважением к нашему государству.

Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи получают в сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тыс. грн. это значит, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно скорее, – подчеркнул Пристайко.

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Зарплати міністрів 2020

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря высоким зарплатам министров преодолеют коррупцию во власти.

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