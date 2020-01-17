Зарплата урядовців у 16 тис. грн це неповага до держави – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що зарплата урядовців у розмірі 16 тис. грн є неповагою до держави.

– Це, напевно, і є той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити всередині себе, яким чином ми з вами готові як держава оплачувати послуги, зокрема урядовців, і всього іншого, – сказав Пристайко.

Чиновник наголошує, що цю проблему рано чи пізно доведеться вирішити, бо дисбаланс в оплаті праці – це важливе питання.

– Оклади міністрів у 16 тис. грн є неповагою до нашої держави. Треба подивитися, скільки коштує оплата праці кожного з нас, коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує в сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тис. грн. Це означає, що ми самі себе дуримо, і це питання треба вирішити якомога швидше, – наголосив Пристайко.

Читайте: Заступники міністрів подають у відставку через низькі зарплати – Милованов

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки високим зарплатам міністрів подолають корупцію у владі.