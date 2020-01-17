Зарплаты и премии правительства уменьшат: Зеленский дал распоряжение Гончаруку

На встрече с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский отметил, что правительство должно пересмотреть концепцию заработных плат для министров, руководителей ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

– Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты не могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет поднимать эти заработные платы, – подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что с министрами, которых не устраивает зарплата, придется прощаться.

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– Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц, – добавил глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский поставил премьер-министру задачу урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК Нафтогаз Украины за получение компенсации от ПАО Газпром.

Ранее Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты членов Кабмина необходимостью борьбы с коррупцией во власти.