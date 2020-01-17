Зарплати та премії урядовців зменшать: Зеленський дав розпорядження Гончаруку

На зустрічі з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком президент Володимир Зеленський зазначив, що уряд повинен переглянути концепцію заробітних плат для міністрів, керівників відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.

– Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати не можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде підіймати ці заробітні плати, – наголосив президент.

Також Зеленський заявив, що з міністрами, яких не влаштовує зарплата, доведеться прощатися.

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– Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців, – додав глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський поставив прем’єр-міністру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топ-менеджерам НАК Нафтогаз України за отримання компенсації від ПАТ Газпром.

Раніше Олексій Гончарук пояснив високі зарплати членів Кабміну необхідністю боротьби з корупцією у владі.