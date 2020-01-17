Заявление Гончарука об отставке – реакция министров

Решение премьер-министра Алексея Гончарука написать заявление об отставке поддержали несколько украинских министров.

Так, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поддержал Гончарука и все правительство и добавил, что каждый день члены Кабмина лишают коррупционеров их “источников”.

– Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения, – написал Федоров.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что уважает решение премьер министра и добавил, что делает все, чтобы страна двигалась вперед.

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Министр образования и науки Анна Новосад поддержала решение Гончарука, ведь без доверия нельзя достичь результатов.

Также в пользу премьер-министра высказалась министр социальной политики Юлия Соколовская и добавила, что ждет решения президента Владимира Зеленского.

Министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сказала, что правительство работает без политических амбиций.

– Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера, – сообщила Коляда.

Свою поддержку Гончаруку выразил и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, отметив, что сейчас идет огромное сопротивление системы.

К слову, Владимир Зеленский уже получил заявление Алексея Гончарука об отставке и рассмотрит его в ближайшее время.