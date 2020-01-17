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Факты / Украина

Отставка Гончарука: Зеленский получил заявление и рассмотрит его

Владимир Зеленский получил заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и рассмотрит его.

– Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно, – говорится в сообщении.

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Напомним, утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому. Он добавил, что передал его на рассмотрение главы государства вместе с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы премьер не лучшим образом отзывается о Зеленском и признается, что плохо разбирается в экономике.

В пресс-службе Кабмина заявили, что не владеют информацией о достоверности этих аудиозаписей.

Источник: Офис президента

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