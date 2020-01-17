Заява Гончарука про відставку – реакція міністрів

Рішення прем’єр-міністра Олексія Гончарука написати заяву про відставку підтримали кілька українських міністрів.

Так, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтримав Гончарука і весь уряд та додав, що кожен день члени Кабміну позбавляють корупціонерів їх “джерел”.

– Кожен день наша команда позбавляє джерел доходів злодіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з президентом зробити реальні зміни, – написав Федоров.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що поважає рішення прем’єр міністра і додав, що робить все, щоб країна рухалася вперед.

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Міністр освіти і науки Ганна Новосад підтримала рішення Гончарука, адже без довіри не можна досягти результатів.

Також на користь прем’єр-міністра висловилася міністр соціальної політики Юлія Соколовська та додала, що чекає рішення президента Володимира Зеленського.

Міністр у справах ветеранів тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда сказала, що уряд працює без політичних амбіцій.

– Політичні ігрища навколо уряду останнім часом розцінюю, як спробу нав’язати команді технократів якусь дивну політичну позицію. Цього не буде. Тому підтримую позицію прем’єра, – повідомила Коляда.

Свою підтримку Гончаруку висловив і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, зауваживши, що зараз йде величезний опір системи.

До слова, Володимир Зеленський вже отримав заяву Олексія Гончарука про відставку і розгляне її найближчим часом.