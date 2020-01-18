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Факти / Україна

Катастрофа МАУ в Ірані: чорні скриньки будуть відправлені в Україну

Глава відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар повідомив, що чорні ящики авіалайнера МАУ, який був збитий іранськими військами, будуть відправлені в Україну.

За його словами, він неодноразово проводив зустрічі з українськими експертами.

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Інформація з чорних скриньок не прочитали в Ірані і відправлять в Україну.

Резаєфар зазначив, що його спробують проаналізувати в Києві за допомогою Франції, Канади та США. Якщо не вийде, тоді їх передадуть Франції.

Раніше Факти ICTV писали, що 15 січня Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України відправили до Ірану запит про видачу Києву бортових самописців з літака МАУ, який збили іранські військові.

Джерело: Tasnim news

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