У правительства есть все для дальнейшего снижения тарифов в Украине – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменения коммунальных тарифов происходят уже сейчас, а у правительства есть все необходимые инструменты для дальнейшего их снижения.

Разумков подчеркнул, что снижение тарифов является ответственностью правительства, а не парламента.

– Если мы посмотрим платежки, я плачу за газ лично, изменения тарифов на газ – состоялись, – сказал он.

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Также он подчеркнул, что изменения происходят не сразу.

– С юридической точки зрения, точки зрения обеспечения законодательными возможностями, я думаю, что мы выполнили ту работу, которая зависела от Верховной Рады и моих коллег, – сказал он.

Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ранее стало известно, что Кабмин по заданию президента работает над созданием режима, который позволит корректировать тарифы на тепло в случае изменения цены на газ более чем на 10%.

Источник: Украина