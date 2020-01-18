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Факти / Україна

В уряду є все для подальшого зниження тарифів в Україні – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що зміни комунальних тарифів відбуваються вже зараз, а в уряду є всі необхідні інструменти для подальшого їх зниження.

Разумков підкреслив, що зниження тарифів є відповідальністю уряду, а не парламенту.

– Якщо ми подивимося платіжки, я плачу за газ особисто, зміни тарифів на газ – відбулися, – сказав він.

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Також він підкреслив, що зміни відбуваються не відразу.

– З юридичної точки зору, точки зору забезпечення законодавчими можливостями, я думаю, що ми виконали ту роботу, яка залежала від Верховної Ради і моїх колег, – сказав він.

Нагадаємо, 24 грудня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Раніше стало відомо, що Кабмін за завданням президента працює над створенням режиму, який дозволить коригувати тарифи на тепло в разі зміни ціни на газ більш ніж на 10%.

Джерело: Україна

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