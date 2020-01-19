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Факты / Украина

Крещение 2020 – знаменитости поздравили украинцев с праздником

В Украине 19 января отмечают один из самых важных православных праздников – Крещение.

Украинские артисты и звезды телевидения не остались в стороне. Интересно, что большое количество знаменитостей сейчас находятся на отдыхе, поэтому вместо проруби окунулись в море.

Читайте: СМС-поздравления с Крещением 2020

Однако артисты не забыли о празднике и поздравили своих поклонников с Крещением.

 

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З Водохрещям всіх Вас ! Любові і здоров’я !

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

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З водохрещам! Людоньки!!!

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее Факты ICTV также собрали лучшие поздравления с Крещением, которые понравятся тем, кто отмечает этот светлый праздник.

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