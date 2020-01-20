Гончарук анонсировал кадровые ротации в Кабмине

Алексей Гончарук сказал, что в правительстве планируются новые назначения, в частности смена министра развития общин и территорий.

– Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент – это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут, – уточнил глава правительства.

Он также сообщил о планах ввести в состав Кабмина должность вице-премьера по развитию общин.

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Гончарука объяснил, что эта должность необходима для координации при создании общин по всей стране и проведения в них местных выборов осенью.

Напомним, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак.

Источник: Україна 24