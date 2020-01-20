Гончарук анонсував кадрові ротації в Кабміні

Олексій Гончарук сказав, що в уряді плануються нові призначення, зокрема зміна міністра розвитку громад і територій.

– Нові призначення і кадрові зміни будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту – це міністр розвитку громад. Людина на цій позиції буде замінена. Інші призначення теж будуть, – уточнив глава уряду.

Він також повідомив про плани ввести до складу Кабміну посаду віце-прем’єра з розвитку громад.

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Гончарука пояснив, що ця посада потрібна для координації під час створення громад по всій країні та проведення в них місцевих виборів восени.

Нагадаємо, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад та території, а також звільнити з посади Олену Бабак.

Джерело: Україна 24