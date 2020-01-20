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Факти / Україна / Політика

Катастрофа літака МАУ: Іран перевірить, чи Україна може розшифрувати чорні скриньки

Президент України Володимир Зеленський обговорив у Києві зі спеціальним представником президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі деталі розслідування збиття літака МАУ в Тегерані.

– Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося, – наголосив український лідер.

Зеленський констатував, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей.

Глава держави окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

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Очікується прибуття до України групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями нашої країни для розшифровки чорних скриньок.

Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну.

Також піднімалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Джерело: Офіс президента

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