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Факты / Украина / Политика

Украина свяжется с партнерами по нормандскому формату из-за обстрелов на Донбассе

В связи с увеличением количества обстрелов на Донбассе и обострением ситуации в регионе Украина собирается связаться с партнерами по нормандскому формату.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, речь идет о России, Германии и Франции.

– Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще. Значит ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов, – рассказал Пристайко.

Читайте: Украина предложила усилить СММ ОБСЕ на Донбассе – Пристайко

Он считает, что сейчас необходимо заняться усилением миссии ОБСЕ, чтобы она пребывала на территории 24 часа в сутки и имела возможность для фиксации нарушений режима прекращения огня.

Глава МИД добавил, что обязательно будет реакция украинской стороны на обстрелы, ведь есть понимание того, что договоренности не срабатывают.

К слову, экс-представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик не исключает того, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.

Источник: Интерфакс-Украина

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