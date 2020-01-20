Україна зв’яжеться з партнерами з нормандського формату через обстріли на Донбасі

У зв’язку зі збільшенням кількості обстрілів на Донбасі і загостренням ситуації в регіоні Україна збирається зв’язатися з партнерами з нормандського формату.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайко, йдеться про Росію, Німеччину та Францію.

– Щодо Мінського процесу та обстрілів, ми, безумовно, стурбовані цим. Ми обговорювали це з новим чинним главою ОБСЄ – що це означає взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох факторів, які призвели до зростання обстрілів, – розповів Пристайко.

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Він вважає, що зараз необхідно зайнятися посиленням місії ОБСЄ, щоб вона знаходилася на території 24 години на добу і мала можливість для фіксації порушень режиму припинення вогню.

Глава МЗС додав, що обов’язково буде реакція української сторони на обстріли, адже є розуміння того, що домовленості не спрацьовують.

До слова, екс-представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік не виключає того, що конфлікт на Донбасі може бути заморожений.