Украина предложила усилить СММ ОБСЕ на Донбассе – Пристайко

Украина предлагает усилить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы она стала более эффективной.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что СММ ОБСЕ нужно усилить человеческими и финансовыми ресурсами.

– Мы обратились с формальным предложением-просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности и человеческого потенциала, и финансы для того, чтобы эта миссия была более эффективной, чем в предыдущие годы, – сказал Пристайко.

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Глава МИД уже обсудил ожидаемые Украиной дополнительные усилия миссии с председателем ОБСЕ Эдди Рамой. В ходе переговоров также поднимался вопрос о взаимодействии с РФ.

Пристайко надеется, что в 2020 году увидят прогресс на пути к мирному разрешению войны на Донбассе.

К слову, представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе.