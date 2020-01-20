Подозреваемого по делу Гандзюк везут в Киев – Рябошапка

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского везут в Киев, где ему должны избрать меру пресечения.

По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

– Сейчас Павловский доставляется в один из судов города Киева для избрания ему меры пресечения, – сообщил генпрокурор.

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К слову, Рябошапка отчитался о результатах массовых обысков в Херсоне. По его словам, во время спецоперации объявлены девять подозрений. В частности, правоохранители задержали организаторов преступной организации, которая запугивала активистов.