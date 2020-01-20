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Факти / Україна

Підозрюваного у справі Гандзюк везуть до Києва – Рябошапка

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського везуть до Києва, де йому  мають обрати запобіжний захід.

За словами генерального прокурора Руслана Рябошапки, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука затримали у порядку статті 208 КПК України.

– Зараз Павловський доставляється в один із судів міста Києва для обрання йому запобіжного заходу, – повідомив генпрокурор.

Читайте: Фігуранта справи Гандзюк Павловського затримали

До слова, Рябошапка відзвітував про результати масових обшуків у Херсоні. За його словами, під час спецоперації оголошено дев’ять підозр. Зокрема, правоохоронці затримали організаторів злочинної організації, яка залякувала активістів.

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