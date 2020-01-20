PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Фигуранта дела Гандзюк Павловского задержали

Офис Генпрокуратуру сообщил о подозрении и задержал руководителя преступной организации, экс-помощника народного депутата Украины предыдущих созывов.
По данным СМИ, речь идет о фигуранта дела Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

Игорь Павловский – экс-помощник народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Николая Паламарчука. Именно его подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте: Годовщина смерти Гандзюк: как продвигается дело и где заказчики

По информации СМИ, адвокаты и врачи Павловского пытаются помешать его перевозке в Киев.
В рамках следствия Игоря Павловского должны доставить в Печерский районный суд Киева, где прокуроры будут просить избрать ему меру пресечения в виде заключения.

В Офис генпрокурора также сообщили, что 9 лицам сообщили о подозрении, а также провели более 30 обысков, в ходе которых были изъяты разного вида огнестрельное оружие и другие вещи. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что сегодня Факты ICTV рассказывали о том, что в Херсоне СБУ проводит массовые обыски.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка