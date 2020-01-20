Фигуранта дела Гандзюк Павловского задержали

Офис Генпрокуратуру сообщил о подозрении и задержал руководителя преступной организации, экс-помощника народного депутата Украины предыдущих созывов.

По данным СМИ, речь идет о фигуранта дела Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

Игорь Павловский – экс-помощник народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Николая Паламарчука. Именно его подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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По информации СМИ, адвокаты и врачи Павловского пытаются помешать его перевозке в Киев.

В рамках следствия Игоря Павловского должны доставить в Печерский районный суд Киева, где прокуроры будут просить избрать ему меру пресечения в виде заключения.

В Офис генпрокурора также сообщили, что 9 лицам сообщили о подозрении, а также провели более 30 обысков, в ходе которых были изъяты разного вида огнестрельное оружие и другие вещи. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что сегодня Факты ICTV рассказывали о том, что в Херсоне СБУ проводит массовые обыски.