Убийство Гандзюк: СБУ проводит в Херсоне массовые обыски

В Херсоне и области проходит спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации.

Сообщено о подозрении ее руководителю, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк. Начали ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку.

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Прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски для поиска дополнительных доказательств по делу Гандзюк.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что одним из приоритетов является дело об убийстве Екатерины Гандзюк.