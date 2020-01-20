Сексуальное образование в школе важно, но необходимо найти подходы – Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что сексуальное образование в школе – это важно, но необходимо найти подход, как правильно его внедрить.

– Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе – это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют, – сообщила она.

Министр добавила, что украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности тогда, когда его перестанет избегать общество.

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Она подчеркнула, что все должны понимать, что есть свобода выбора, но по ее мнению, украинское общество еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и их узаконивания.

– Просто взять то, что в моем мире является нормальным, и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением, и результата так не добьешься, – уверена она.

Напомним, в 2019 году в Украине открыли электронную библиотеку, где детям можно скачать нужные для обучения учебники.