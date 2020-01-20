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Факти / Україна

Сексуальна освіта в школі важлива, але необхідно знайти підходи – Новосад

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але необхідно знайти підхід, як правильно її впровадити.

– Якщо ви говорите, що ми повинні відкрито говорити про сексуальну орієнтацію і про сексуальну освіту в цілому, то я вважаю, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але ми ще повинні знайти підходи, як її правильно впроваджувати. Зараз у мене немає готової відповіді, як зробити так, щоб з цього не вийшла ідея, яку дискредитують, – повідомила вона.

Міністр додала, що українська освіта перестане уникати питання ЛГБТ та гендерної ідентичності тоді, коли його перестане уникати суспільство.

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Вона підкреслила, що всі повинні розуміти, що є свобода вибору, але на її думку, українське суспільство ще не прийшло до визнання прав ЛГБТ і їх узаконення.

– Просто взяти те, що в моєму світі є нормальним, і принести в школу, мені здається, що це буде сприйнято з великим опором, і результату так не доб’єшся, – впевнена вона.

Нагадаємо, у 2019 році в Україні відкрили електронну бібліотеку, де дітям можна завантажити потрібні для навчання підручники.

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