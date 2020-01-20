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Факты / Украина

Turkish Airlines запускает распродажу билетов из Украины – цены и направления

Компания Turkish Airlines начала первый в 2020 году распродажа авиабилетов, выставив промо-тарифы на прямые перелеты из городов Украины в Стамбул.

Распродажа пройдет с 20 января по 3 февраля 2020 года. Он охватывает период путешествий с 27 января по 14 мая 2020 года. Пассажир должен находиться в Стамбуле минимум 2 дня или неделю. Максимальное время пребывания – 3 месяца.

Акционные направления:

  • Харьков-Стамбул – от $139;
  • Львов/Запорожье-Стамбул – от $149;
  • Одесса/Харьков-Стамбул – от $159;
  • Киев-Стамбул – от $179.

Все цены указаны за билеты в обе стороны.

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Тарифы включают увеличенную норму провоза багажа 30 кг на одного пассажира в дополнение к ручной клади 8 кг.

Купить авиабилеты можно на сайте Turkish Airlines или в агентствах.

Ранее мы писали, что популярная греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля 2020 года запускает прямые рейсы из аэропорта Киев в Грецию.

Источник: Avianews

Фото: Turkish Airlines

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