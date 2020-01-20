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Факти / Україна

Turkish Airlines запускає розпродаж квитків з України – ціни та напрямки

Компанія Turkish Airlines почала перший у 2020 році розпродаж авіаквитків, виставивши промо-тарифи на прямі перельоти з міст України в Стамбул.

Розпродаж пройде з 20 січня по 3 лютого 2020 року. Він охоплює період подорожей з 27 січня по 14 травня 2020 року. Пасажир повинен перебувати в Стамбулі мінімум 2 дні або тиждень. Максимальний час перебування – 3 місяці.

Акційні напрямки: 

  • Харків-Стамбул – від $139;
  • Львів/Запоріжжя-Стамбул – від $149;
  • Одеса/Харків-Стамбул – від $159;
  • Київ-Стамбул – від $179;

Усі ціни вказані за квитки в обидва боки. 

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Тарифи включають збільшену норму перевезення багажу 30 кг на одного пасажира на додаток до ручної поклажі 8 кг.

Купити авіаквитки можна на сайті Turkish Airlines або в агентствах.

Раніше ми писали, що популярна грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня 2020 року запускає прямі рейси з аеропорту Київ до Греції.

Джерело: Avianews

Фото: Turkish Airlines

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