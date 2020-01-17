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Ellinair открывает новые рейсы из Киева – направления

Популярная греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля 2020 года запускает прямые перелеты из аэропорта Киев в Грецию.

Теперь перелеты будут осуществляться из аэропорта Киев им. И. Сикорского (Жуляны) по направлениям:

  • Закинф;
  • Корфу;
  • Крит.

Читайте: Авиакомпания Ernest Airlines останавливает все рейсы – как вернуть билеты

Рейсы в Ираклион (Крит) будут выполняться с 26 апреля по 10 октября, на остров Корфу с 28 мая по 11 октября, на остров Закинф – с 25 мая по 5 октября.

Отметим, ранее перелеты выполнялись из аэропорта Борисполь.

Напомним, авиакомпания Aigle Azur открывает рейсы из Киева.

Источник: Международный аэропорт Киев

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