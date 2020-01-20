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Факты / Украина / Политика

В Британии тризуб включили в экстремистскую символику – реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины ответило на включение Великобританией украинского тризуба в пособие по противодействию экстремизму.

В ведомстве отметили, что государственный герб Украины (тризуб) берет свое начало из Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью.

Поэтому любое увязывание государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами.

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В МИД также заявили, что будут ждать официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции.

– В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из руководства, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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