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Факти / Україна / Політика

У Британії тризуб включили до екстремістської символіки – реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відповіло на включення Великою Британією українського тризуба до посібника з протидії екстремізму.

У відомстві зазначили, що державний герб України (тризуб) бере свій початок з Київської Русі і є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю.

Тому будь-яке пов’язування державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами.

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У МЗС також заявили, що чекатимуть на офіційний коментар британського Форін Офісу та поліції.

– У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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