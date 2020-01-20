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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина потеряла позиции в рейтинге инновационных экономик

В рейтинге инновационных экономик мира издания Bloomberg Украина заняла 56-е место из 60-ти.

Таким образом наша страна потеряла три позиции в указанном рейтинге.

Лидером рейтинга в этом году стала Германия, которая сместила Южную Корею на второе место. Она неизменно занимала первое место в списке шесть лет подряд.

В пятерку лидеров также вошли Сингапур, Швеция и Швейцария.

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– Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний. Рейтинг пролил свет на способность стран к инновациям, что является ключевой темой Всемирного экономического форума в Давосе, – сообщает Bloomberg.

Самый большой скачек в рейтинге сделала Словения, которая поднялась на 10 позиций, а больше всего упала Новая Зеландия – на пять позиций.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины будет стремительно расти следующие несколько лет.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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