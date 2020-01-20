Україна втратила позиції у рейтингу інноваційних економік

У рейтингу інноваційних економік світу видання Bloomberg Україна зайняла 56-те місце з 60-ти.

Таким чином наша країна втратила три позиції в зазначеному рейтингу.

Лідером рейтингу цього року стала Німеччина, яка змістила Південну Корею на друге місце. Вона незмінно займала перше місце у списку шість років поспіль.

У п’ятірку лідерів також увійшли Сінгапур, Швеція і Швейцарія.

Читайте: На економічний форум у Давосі поїдуть понад 20 українських нардепів

– Щорічний Індекс інновацій Bloomberg аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім показників, враховуючи витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній. Рейтинг пролив світло на здатність країн до інновацій, що є ключовою темою Всесвітнього економічного форуму у Давосі, – повідомляє Bloomberg.

Найбільший стрибок у рейтингу зробила Словенія, яка піднялася на 10 позицій, а найбільше впала Нова Зеландія – на п’ять позицій.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що економіка України стрімко зростатиме наступні кілька років.