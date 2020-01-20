Україна запропонувала посилити СММ ОБСЄ на Донбасі – Пристайко

Україна пропонує посилити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб вона стала більш ефективною.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що СММ ОБСЄ потрібно посилити людськими і фінансовими ресурсами.

– Ми звернулися з формальною пропозицією-проханням продовжити діяльність цієї місії, не тільки продовжити, але й додати можливості і людського потенціалу, і фінанси для того, щоб ця місія була ще більше ефективною, ніж попередні роки, – сказав Пристайко.

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Глава МЗС вже обговорив очікувані Україною додаткові зусилля місії з головою ОБСЄ Еді Рамою. Під час переговорів також порушували питання щодо взаємодії з РФ.

Пристайко сподівається, що у 2020 році побачать прогрес на шляху до мирного розв’язання війни на Донбасі.

До слова, представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що Україна і Росія є сторонами конфлікту на Донбасі.