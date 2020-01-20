Вбивство Гандзюк: СБУ проводить у Херсоні масові обшуки

У Херсоні та області проходить спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації.

Повідомлено про підозру її керівнику, який фігурує у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк. Розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку.

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Прокуратура і Служба безпеки України проводять обшуки для пошуку додаткових доказів у справі Гандзюк.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що одни із пріоритетів є справа про вбивство Катерини Гандзюк.