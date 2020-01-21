100 грн за голос: на Луганщине разоблачили схему подкупа избирателей на выборах в Раду

Под процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска.

Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.

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По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей.

– Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника. Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы, – говорится в сообщении.

Вероятно, что лица, приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям, которые осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 грн за голосование.

Напомним, в Закарпатской области полиция разоблачила организаторов схемы скупки голосов избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.