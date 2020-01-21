100 грн за голос: на Луганщині викрили схему підкупу виборців на виборах в Раду

Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області у рамках кримінального провадження щодо підкупу виборців під час проведення парламентських виборів слідчі поліції провели 23 обшуку.

Слідчі дії пройшли в осіб, які, ймовірно, брали участь у поширенні і передачі грошей виборцям за голосування за одного з кандидатів в народні депутати.

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За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців.

– Під час проведення обшуків знайдено та вилучено чорнові записи, списки осіб, причетних до злочинної схеми, агітаційна література і комп’ютерна техніка. Зараз у кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям цих осіб і вирішується питання про наявність ознак організованої злочинної групи, – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, що особи, наближені до одного з кандидатів в народні депутати як регіональні представники благодійної організації передавали кошти розповсюджувачам, які здійснювали підкуп виборців, передаючи їм по 100 грн за голосування.

Нагадаємо, у Закарпатській області поліція викрила організаторів схеми скуповування виборчих голосів на користь одного з кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.