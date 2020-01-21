PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

100 грн за голос: на Луганщині викрили схему підкупу виборців на виборах в Раду

Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області у рамках кримінального провадження щодо підкупу виборців під час проведення парламентських виборів слідчі поліції провели 23 обшуку.

Слідчі дії пройшли в осіб, які, ймовірно, брали участь у поширенні і передачі грошей виборцям за голосування за одного з кандидатів в народні депутати.

Читайте: Намагалися підкупити поліцейських: в Польщі затримали п’яних українців

За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців.

– Під час проведення обшуків знайдено та вилучено чорнові записи, списки осіб, причетних до злочинної схеми, агітаційна література і комп’ютерна техніка. Зараз у кримінальному провадженні призначено проведення експертиз.

Надається оцінка діям цих осіб і вирішується питання про наявність ознак організованої злочинної групи, – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, що особи, наближені до одного з кандидатів в народні депутати як регіональні представники благодійної організації передавали кошти розповсюджувачам, які здійснювали підкуп виборців, передаючи їм по 100 грн за голосування.

Нагадаємо, у Закарпатській області поліція викрила організаторів схеми скуповування виборчих голосів на користь одного з кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Джерело: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка